F1 : Verstappen part au clash, Red Bull sort du silence

Une nouvelle fois victorieux cette saison, Max Verstappen n’a pas laissé de place au doute ce dimanche lors du Grand Prix de Belgique. Pourtant parti depuis la 6ème position, le Néerlandais n’a mis que quelque temps avant de repasser en tête. Désireux d’aller chercher le meilleur tour en fin de course, Verstappen a toutefois été recadré par le team principal de l’écurie autrichienne Christian Horner qui s’est exprimé à ce sujet.

Red Bull ne connaît pas d’adversité cette saison. L’écurie autrichienne dirigée par Christian Horner réalise un sans-faute en ayant remporté l’intégralité des 12 Grand Prix disputés cette saison. Mais surtout, Red Bull possède dans ses rangs un extraterrestre du nom de Max Verstappen. Victorieux pour la 45ème fois de sa carrière ce dimanche en Belgique, le Néerlandais a remporté 10 courses cette saison, dont 3 en ne s’étant pas élancé depuis la première place sur la grille.

« Je ne voulais rien faire pour compromettre cette belle prestation »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Christian Horner a tout de même admis qu’il avait fallu raisonner Max Verstappen ce dimanche, lorsque ce dernier tentait d’obtenir le meilleur tour en piste, dégradant ainsi ses pneus. Le pilote néerlandais s’était alors pris le bec avec son ingénieur « GP » Lambiase. « Je pouvais voir ce qui se passait et GP m’a regardé l’air de dire « pourquoi pas ? ». Mais nous en avons assez fait ce week-end, la course Sprint, un doublé. Je ne voulais rien faire pour compromettre cette belle prestation avant la pause estivale » .

« Max n’a pas trop respecté les consignes »