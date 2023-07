F1 : Lewis Hamilton sanctionné, Mercedes hausse le ton

Jean de Teyssière

La séance de sprint s'est achevée samedi par la victoire de Max Verstappen. Pour sa part, Lewis Hamilton a terminé quatrième mais a été sanctionné par la direction de course et termine officiellement septième. Il a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour avoir touché Sergio Pérez, qui a été contraint d'abandonner. Une décision incomprise par Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

Suite à un contact entre Lewis Hamilton et Sergio Pérez, la monoplace de Red Bull s'est retrouvée très abîmée, obligeant le Mexicain à abandonner ce samedi. Son ponton s'est retrouvé totalement éventré et Lewis Hamilton a été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes, l'empêchant de terminer à la quatrième place puisque cette pénalité l'a relégué à la septième place.

« Je ne sais pas qui a pris cette décision mais à mon avis cette personne là n'est pas souvent derrière un volant »

Loïc Duval, pilote français en endurance et consultant sur Canal + a poussé un coup de gueule concernant l’accident entre Sergio Pérez et Lewis Hamilton : « Une pénalité de 5 secondes que je trouve vraiment ridicule parce qu'on est là pour ça, on a besoin de ce show-là. Ce n'est pas un attentat ce qu'il a fait, c'est un dépassement. Il y a une petite touchette... Pour moi, ça manque énormément de bon sens au niveau de la prise de décision. Je ne sais pas qui a pris cette décision mais à mon avis cette personne-là n'est pas souvent derrière un volant. C'est sûr, c'est chaud, c'est serré, il y a un petit peu de contact, mais encore une fois ce n'est pas un attentat. Ce qu'il a fait c'était de la course auto, c'est ce que nous on veut, ce que les gens veulent voir, si on commence à mettre des pénalités pour ça, c'est nous qui serons pénalisés plus tard où on n'aura plus de show. »

« L’argument qu’il avait cassé sa voiture après…il était lent avant, ça n’a rien changé »