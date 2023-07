F1 : Hamilton plombé par Verstappen, Mercedes passe aux aveux

Hugo Chirossel

Après avoir décroché la pole position le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton a perdu sa première place dès le premier virage. En plus de Max Verstappen, le Britannique a également été dépassé par les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. D’après Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, c’est le refroidissement qui était en cause.

Alors qu’il ne l’avait plus été depuis le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021, Lewis Hamilton s’est élancé depuis la pole position le week-end dernier en Hongrie. Une première place qu'il n’a pas conservé bien longtemps, puisqu’il a vu Max Verstappen la récupérer dès le premier virage. Dans la foulée, ce sont les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris qui lui sont également passés devant, reléguant Lewis Hamilton à la quatrième place dès le premier tour de course.

« Nous n’avions pas assez de refroidissement »

D’après Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, c’est le refroidissement de la voiture qui a handicapé les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell en début de Grand Prix : « Nous avons eu un problème et la façon dont nous avions prévu le refroidissement a fait que n’avions pas assez de refroidissement, donc nous cherchons à savoir pourquoi cela n’était pas conforme aux attentes. La conséquence est que nous avons dû demander aux pilotes de faire du lift-and-coast », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Aucun des deux pilotes ne pouvait vraiment attaquer »