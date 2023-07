F1 : Alerte pour Verstappen, Mercedes prépare du lourd pour Hamilton

Pierrick Levallet

Ayant décroché la pole position lors des qualifications en Hongrie, Lewis Hamilton a finalement cédé face à la pression et a terminé à la quatrième place. Malgré tout, Mercedes entend ne rien lâcher pour rattraper son retard sur les autres écuries. Toto Wolff a d'ailleurs annoncé que du lourd était en préparation pour le septuple champion du monde.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Mercedes en Hongrie. Alors que Lewis Hamilton avait décroché la pole position, le septuple champion du monde a fini par céder face à la pression de Max Verstappen, Lando Norris et Sergio Pérez. Résultat, le Britannique a terminé à la quatrième place. George Russell, quant à lui, a fini sixième derrière Oscar Piastri. Toto Wolff a d’ailleurs fait le point sur cette course avant de se focaliser sur le Grand Prix de Belgique, qui se tiendra ce dimanche.

«Nous avons été trop conservateurs avec certaines de nos décisions»

« La Hongrie a été un week-end de hauts et de bas. Nous avions un bon rythme samedi et dimanche, mais nous ne l’avons pas exploité au maximum tout au long du week-end. Lewis a réalisé un tour brillant pour décrocher la pole position. Cependant, le dimanche, nous avons été trop conservateurs avec certaines de nos décisions et nous avons finalement manqué le podium. [...] Néanmoins, nous avons marqué de bons points et consolidé notre deuxième place au championnat » a lancé le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous apporterons des évolutions»

Toto Wolff a ensuite indiqué que d’autres évolutions étaient à venir sur les voitures de l’écurie allemande : « Nous allons essayer de transformer ces enseignements en actions pour ce week-end. Spa-Francorchamps est un site classique et un véritable défi pour les voitures et les pilotes, en particulier dans le format Sprint avec un temps d’entraînement limité sur un tour long et difficile. Nous apporterons des évolutions ce week-end. Nous espérons qu’il s’agira d’un nouveau petit pas en avant dans l’amélioration de la W14 ».

«Nous n’abandonnerons pas»