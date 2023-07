F1 : Mercedes enrage contre Red Bull, Ferrari s’en mêle

Hugo Chirossel

Vainqueur le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a décroché sa septième victoire consécutive, la neuvième depuis le début de la saison. Pour Toto Wolff, la domination de Red Bull donne l'impression de lutter avec des Formule 2 contre des Formule 1. Des propos sur lesquels est revenu Frédéric Vasseur.

« C'est à ce niveau qu'ils sont. C'est comme un plateau de Formule 2 contre une Formule 1. Ils ont fait le meilleur travail. Dans le cadre du règlement, ils ont fait le meilleur travail . » Toto Wolff a eu du mal à cacher sa résignation dimanche dernier, à l’issue du Grand Prix de Hongrie. Alors qu’il partait en pole position, Lewis Hamilton a perdu sa première place dès le premier virage, au profit de Max Verstappen. Ce dernier compte déjà 110 points d’avance sur Sergio Pérez au classement des pilotes et est parfaitement lancé vers un troisième titre de champion du monde d’affilée.

«Donnez-lui une voiture de F2 et il verra»

Interrogé sur ces propos, Frédéric Vasseur a rappelé que pendant plusieurs années, c’est Mercedes qui survolait la Formule 1. « Donnez-lui une voiture de F2 et il verra. Red Bull est en tête, mais je pense que le sentiment était probablement le même lorsque Mercedes était en tête il y a quelques années. Je pense honnêtement que le plus important est de se concentrer sur soi-même pour essayer de tirer le meilleur parti de ce que l’on a, de minimiser les erreurs, de faire un meilleur travail. Et ensuite ce qui devra arriver arrivera. Mais je ne suis pas sûr que cela ait un sens d’essayer de faire ce genre d’hypothèse », a déclaré le Team Principal de Ferrari, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous nous améliorons beaucoup moins que par le passé»

Frédéric Vasseur estime que Red Bull profite du plafond budgétaire, ce qui limite le développement des autres écuries : « Red Bull apporte également des améliorations, des améliorations et encore des améliorations. Et je pense que tout le monde progresse, mais la réalité des règlements et l’écart de coût font que nous nous améliorons beaucoup moins que par le passé. Cela signifie que lorsqu’il y a un véritable écart, il est assez difficile de le rattraper. Pour rattraper ce retard, il ne s’agit pas de penser à Red Bull et de se dire qu’il faut faire quelque chose, il faut travailler sur soi-même. Cela signifie que nous nous développons, nous nous développons dans toutes les directions, nous essayons d’améliorer l’aérodynamique, la suspension et tout ce que nous pouvons faire . »

