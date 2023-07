F1 : Verstappen au sommet, Mercedes enrage

Baptiste Berkowicz

Malgré la pole position de Lewis Hamilton, Max Verstappen est parvenu à décrocher une nouvelle victoire lors du Grand Prix de Hongrie. Le Néerlandais écrase littéralement la concurrence. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, est revenu sur la domination du pilote Red Bull et n'a pas caché sa résignation.

Max Verstappen a remporté son septième Grand Prix d'affilée à Budapest, après avoir dépassé le poleman Lewis Hamilton dès le premier virage, avant de creuser une avance de 34 secondes sur Lando Norris, second à l'arrivée. Ce succès hongrois, alors que son coéquipier Sergio Pérez est remonté de la neuvième à la troisième place, a permis à Red Bull de remporter une douzième victoire consécutive et de battre le record établi par McLaren en 1988.

«C'est comme un plateau de Formule 2 contre une Formule 1»

Face au niveau de maîtrise affiché par Verstappen à bord de la RB19, Toto Wolff estime que le reste de la concurrence donne l'impression de rouler dans une autre catégorie et s'est fendu d'une déclaration sans filtre : « C'est à ce niveau qu'ils sont. C'est comme un plateau de Formule 2 contre une Formule 1. Ils ont fait le meilleur travail. Dans le cadre du règlement, ils ont fait le meilleur travail », a ainsi déclaré l'Autrichien au micro de Sky Sports .

«C'est une méritocratie»