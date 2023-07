F1 : Gasly se lâche après le désastre d’Alpine

Hugo Chirossel

Comme son coéquipier Esteban Ocon, le Grand Prix de Hongrie n’aura pas duré bien longtemps pour Pierre Gasly. Ce dernier a été contraint d’abandonner dès le premier tour de course ce dimanche, alors qu’il avait pourtant signé un très bon départ. Une grosse déception pour le Français, qui espère se rattraper le week-end prochain en Belgique.

Un week-end à oublier pour Alpine. Après la séance de qualification pas vraiment satisfaisante, avec les 12e et 15e place d’Esteban Ocon et Pierre Gasly, la course des deux hommes ce dimanche s’est arrêtée précipitamment. En effet, à la suite d’un incident impliquant également Daniel Ricciardo et Guanyu Zhou, les deux pilotes d’Alpine ont dû abandonner après seulement un tour de course.

«Clairement, les choses ne s’alignent pas pour nous»

« On avait pris un très bon départ ; je n’avais pas beaucoup de place donc j’ai dû passer un peu dans l’herbe mais j’étais bien positionné au freinage du premier virage. Et après, je ne sais pas si c’est Zhou ou Daniel [Ricciardo] qui a tapé dans Esteban, mais il s’est retrouvé sur moi et ça nous a cassé la voiture… C’est juste… Clairement, les choses ne s’alignent pas pour nous, mais voilà, ce sont malheureusement des choses qui se passent et il va falloir se concentrer sur Spa et vite arrêter cette série d’événements qui nous arrivent en ce moment », a déclaré Pierre Gasly au micro de Canal+ .

«Il faut que l’on arrive à trouver plus de performance»