F1 : Après avoir plombé Hamilton, Verstappen jubile

Baptiste Berkowicz

Bien que Max Verstappen ne soit pas parvenu à poursuivre sa série de cinq pôles positions consécutives cause de Lewis Hamilton, le Néerlandais a rectifié le tir. Le pilote Red Bull savait que tout pouvait se jouer au premier virage et en a profité. Max Verstappen n'a pas caché sa satisfaction à l'heure du bilan sur le Grand Prix de Hongrie.

Il n'aura pas fallu longtemps à Max Verstappen pour faire la loi. Le Néerlandais est parvenu à remporter le Grand Prix de Hongrie en réalisant un bon départ. Légèrement meilleure que celui de Lewis Hamilton, son entrée en course lui a permis de se positionner sur l'intérieur et à hauteur de la Mercedes. Une fois arrivé au freinage, il s'est contenté de retarder le sien et d'empêcher son adversaire de pouvoir réaccélérer correctement pour le passer et s'envoler vers un succès facile.

« Aujourd'hui, la voiture était vraiment, vraiment rapide »

Pas vraiment satisfait du comportement de sa monoplace en qualifications, Verstappen a retrouvé une voiture bien plus à sa main lors des 70 tours du Grand Prix de Hongrie, tous menés par le double champion du monde en titre. Dans des propos rapportés par Motorsport , le pilote Red Bull a déclaré : « Nous avons enfin pris un très bon départ. J'en suis très heureux. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point pour essayer de trouver un bon point d'accroche.» Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait un peu « écarté » Hamilton, le Néerlandais a répondu : « Oui, j'ai juste été un peu tard sur les freins, avec une voiture lourde. Heureusement, tout s'est bien passé. À partir de là, j'ai pu faire ma course. Et aujourd'hui, la voiture était vraiment, vraiment rapide.»

« Ce que nous avons vécu ces dernières années est incroyable »