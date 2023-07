F1 : Hamilton vit un calvaire, il lui répond cash

Pierrick Levallet

Quatrième en Hongrie ce dimanche, Lewis Hamilton n'aura pas tenu sa pole position bien longtemps. Le pilote de 38 ans estime que sa Mercedes n'est pas suffisamment performante pour obtenir de bons résultats régulièrement. Toutefois, Lando Norris estime que le septuple champion du monde ne mesure pas le potentiel de sa voiture.

Parti premier en Hongrie ce dimanche, Lewis Hamilton n’a pas réussi à monter sur le podium. Devancé par Max Verstappen, Lando Norris et Sergio Pérez, le septuple champion a terminé en quatrième position. Le Britannique estime ne pas encore avoir une voiture suffisamment performante pour décrocher régulièrement de bons résultats et concurrencer les monoplaces de chez Red Bull. Toutefois, Lando Norris pense le contraire.

«Mercedes est très proche»

« Entre nous et Mercedes, nous sommes à peu près à égalité. Si vous regardez la dégradation des pneus, Mercedes est bien meilleure que nous. Cela a toujours été le cas. Les Mercedes ont toujours été très, très fortes en matière de dégradation des pneus. Mercedes est très proche, mais c’est serré » a d’abord expliqué le pilote de McLaren, grande surprise des deux dernières courses, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ils n’ont pas une mauvaise voiture»