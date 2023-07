F1 : La grosse désillusion de Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 en 2008 a été marqué par une controverse mémorable lorsque Lewis Hamilton, alors pilote pour McLaren, a franchi la ligne d'arrivée en première position, mais s'est rapidement vu déclasser à la suite d'une série d'incidents survenus pendant la course. Une décision qui avait eu des conséquences pour la suite du championnat du monde.

Ce week-end, les pilotes se retrouvent à Spa pour y disputer le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Auteur de la pole position en Hongrie la semaine passée, Lewis Hamilton arrive en pleine confiance sur un tracé où il a vécu une grosse désillusion en 2008.

Hamilton 1er à l'arrivée...

Lewis Hamilton, alors dans sa deuxième saison en F1, avait déjà montré son talent et son potentiel en tant que pilote de pointe. Il était en tête du championnat du monde et cherchait à accroître son avance sur ses rivaux. Mais la pluie s'était invitée en Belgique et elle ne comptait pas faciliter la tâche au Britannique. Hamilton était au cœur de l'action tout au long de la course, alternant entre les pneus pluie et les pneus intermédiaires pour s'adapter aux conditions changeantes de la piste. Il avait réussi à se hisser en tête avant de connaitre un incident lourd de conséquences. À quelques tours de la fin, le destin du pilote McLaren a basculé dans la controverse. Lors d'un duel serré avec Kimi Räikkönen de Ferrari dans le dernier tour, Hamilton est sorti légèrement de la piste à la chicane de Bus Stop. Il a réussi à reprendre la piste et à franchir la ligne d'arrivée en première position, remportant ainsi la course. La foule était en liesse, les fans de McLaren jubilaient devant ce qu'ils croyaient être une victoire bien méritée mais ils n'imaginaient sans doute pas ce qui allait se passer par la suite.

...puis déclassé !

Les commissaires de course ont rapidement ouvert une enquête sur l'incident et ont conclu que Lewis Hamilton avait effectivement gagné un avantage en coupant la chicane, ce qui était contraire aux règles de la Formule 1. Selon les règles, un pilote doit s'assurer de ne pas obtenir un avantage déloyal en sortant de la piste, et le Britannique avait clairement tiré profit de cette manœuvre. Après délibération, les commissaires ont décidé de pénaliser Hamilton de 25 secondes, le reléguant ainsi à la troisième place du classement final. Forcément, cela changeait la donne pour le championnat du monde. Felipe Massa avait retrouvé de l'espoir mais le Britannique avait finalement décroché le premier de ses sept titres mondiaux à l'issue de la saison.