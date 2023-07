F1 : Verstappen impressionnant, Hamilton n'en revient pas

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton a réalisé le quatrième meilleur temps de la série de qualifications mais s'élancera de la troisième place, suite à une pénalité infligée à Max Verstappen pour avoir changé sa boîte de vitesse. Le Néerlandais s'élancera de la sixième place mais a réalisé le meilleur temps au terme d'un tour qui a laissé Lewis Hamilton sans voix.

Lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes a réalisé le quatrième meilleur temps. Grâce à une pénalité infligée à Max Verstappen, le Britannique s'élancera de la troisième place et espère bien réaliser quelque chose d'historique ce dimanche.

« Je suis satisfait du résultat d’aujourd’hui »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton s'est montré heureux de sa prestation, malgré les conditions rendues difficiles par la pluie : « Je suis satisfait du résultat d’aujourd’hui. La séance a été mouvementée car la piste ne cessait de s’assécher. C’était très glissant au début et la visibilité était un défi. Vous savez qu’à chaque tour, vous allez vous améliorer au fur et à mesure que la piste s’assèche, alors vous devez en tirer le meilleur parti. C’est pourquoi nous attendions au bout de la voie des stands à chaque séance, et l’équipe a fait un excellent travail pour nous permettre de sortir et de trouver une piste dégagée. J’ai gardé la tête baissée et je me suis concentré sur l’optimisation des conditions de piste. »

« À la fin, nous étions à une bonne distance de Max et son tour était assez impressionnant »