F1 : Passé proche de la catastrophe, Verstappen peut souffler

Jean de Teyssière

Ce vendredi, lors des qualifications, le pilote Red Bull Max Verstappen a signé le meilleur temps, mais il s'élancera à la sixième place du Grand Prix de Belgique. La faute à une pénalité suite au changement de la boîte de vitesse de sa monoplace. Pourtant, il a failli ne pas participer à la Q3, après avoir fini dixième de la Q2. À la fin de la séance, il s'est estimé chanceux.

La séance de qualifications s'est déroulée quelques heures après les essais libres, disputés sur une piste détrempée. Finalement, les qualifications ont eu lieu et Charles Leclerc partira en pole position du Grand Prix de Belgique alors que Max Verstappen avait signé le meilleur temps après avoir frôlé l'élimination en Q2..

« J’étais très chanceux d’être dixième »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen, le pilote Red Bull évoqué cette difficile séance de qualifications : « C’était très serré. Les conditions sont piégeuses, la piste séchait rapidement, et je n’avais pas confiance pour attaquer davantage dans mon dernier train de Q2. J’étais très chanceux d’être dixième. Mais en Q3, avec deux trains de pneus, vous pouvez attaquer un peu plus, c’est ce que j’ai fait. Être en pole, même si je reculerai dimanche sur la grille, était la meilleure chose que je pouvais faire. »

« Gagner sera l’objectif pour dimanche »