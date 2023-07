Grâce à Verstappen, Red Bull va dépasser Mercedes

Arnaud De Kanel

Une semaine après s'être déplacé en Hongrie, le paddock fait escale en Belgique, à Spa-Francorchamps plus précisément, pour y disputer le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Vainqueur à 9 reprises depuis le début de la saison, Max Verstappen fait bien entendu office de favori et il pourrait permettre à son écurie Red Bull de surpasser Mercedes au palmarès de la course.

Verstappen peut encore régaler Red Bull

Red Bull et Mercedes ont toutes les deux gagné à 5 reprises en Belgique dans leur histoire en Formule 1. Au palmarès, seules Lotus (8 victoires), McLaren (14 victoires) et Ferrari (18 victoires) font mieux. Grâce à l'ultra-domination de Max Verstappen, l'écurie autrichienne pourrait bien décrocher un sixième succès en Belgique qui lui permettrait logiquement de dépasser Mercedes. Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport . Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi puisque samedi, c'est sprint ! Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le départ du Grand Prix le lendemain donné à 15h sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 308,052 km, soit 44 tours de 7,004 km sur le circuit de Spa-Francorchamps et ses 19 virages.

Le programme complet en Belgique