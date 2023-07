Fernando Alonso sombre en F1, Mercedes hallucine

Pierrick Levallet

S'il était l'une des sensations du début de saison, Fernando Alonso éprouve des difficultés désormais en F1. L'Espagnol n'est plus monté sur le podium depuis le 18 juin dernier et n'arrive plus à améliorer ses performances. George Russell est d'ailleurs étonné de cette baisse soudaine de régime du côté de chez Aston Martin.

En début de saison, Fernando Alonso impressionnait tout le monde. Alors qu’il était cantonné au milieu de peloton avec Alpine, l’Espagnol est régulièrement monté sur le podium avec Aston Martin cette saison. Le pilote de 41 ans était le concurrent principal de Sergio Pérez et Max Verstappen. Mais depuis quelques temps, le double champion du monde n’y arrive plus.

Surprise, Alonso a influencé un énorme retour en Formule 1 https://t.co/KTu5JoWJZ2 pic.twitter.com/XkmxSAuYYm — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Sensation du début de saison, Alonso n’y arrive plus

Alors que McLaren et Lando Norris ont fait un retour fracassant, Fernando Alonso sombre peu à peu. Toujours troisième au classement général, il n’est plus monté sur le podium depuis le 18 juin au Grand Prix du Canada. Lors des trois dernières courses, il n’a pas su faire mieux que la cinquième position (en Autriche, septième à Silverstone et neuvième en Hongrie). Cette chute soudaine n’est d’ailleurs pas passée inaperçue chez Mercedes. George Russell est notamment intrigué par cette baisse de performance.

George Russell ne comprend pas