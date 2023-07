F1 : Le projet fou d’Hamilton avec Alonso

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton et Fernando Alonso ne sont pas les meilleurs mais du monde, loin de là, mais un respect mutuel existe tout de même entre les deux pilotes qui se sont côtoyés le temps d'une saison chez McLaren. Et alors qu'une nouvelle association entre les deux vétérans du paddock parait impossible, le Britannique ne s'y oppose pas.

En 2007, pour ses grands débuts en Formule 1, Lewis Hamilton avait débuté chez McLaren au côté d'un double champion du monde à savoir Fernando Alonso. Et contre toute-attente, le Britannique avait pris le dessus sur l'Espagnol. Après plusieurs sujets de discorde durant la saison, Alonso avait même décidé de claquer la porte de l'écurie britannique. La relation entre les deux hommes s'était donc considérablement dégradée et elle ne s'est pas franchement arrangée au fil du temps. Mais depuis quelques temps, la sagesse a repris le dessus et ils font preuve de plus en plus de sympathie l'un envers l'autre. D'ailleurs, Lewis Hamilton ne serait pas contre de refaire équipe avec son ancien partenaire dans le futur.

«Si les étoiles s'alignent, je partagerais à nouveau une équipe avec Alonso»

Dans un entretien accordé à DAZN , le pilote Mercedes a ouvert la porte à une nouvelle association avec Fernando Alonso. « Si les étoiles s'alignent, oui, je partagerais à nouveau une équipe avec Fernando Alonso, mais je ne pense pas que cela arrivera. Je veux gagner mon huitième titre. J'ai en vue mon prochain championnat du monde, je suis complètement concentré là-dessus et je ne veux pas de distractions », a confié Lewis Hamilton. Pour décrocher ce huitième titre, avec ou sans Fernando Alonso, le Britannique devra être dans un baquet la saison prochaine. Son contrat expire à la fin de l'année mais il se dit plutôt confiant. Tout serait même pratiquement bouclé avec Mercedes.

«Il n'y a plus rien à négocier»