F1 : Fiasco chez Alpine, Gasly lâche une grande annonce

Rien ne réussit à Pierre Gasly chez Alpine. Le pilote de 27 ans a rejoint l'écurie française cette saison, mais l'équipe rencontre de nombreuses difficultés. En Hongrie, le Français a été contraint d'abandonner. Il n'a donc pas manqué de faire le point sur la première partie de l'exercice, visiblement déterminé à faire mieux lors des mois à venir.

En s’engageant chez Alpine, Pierre Gasly s’attendait très certainement à mieux. Le pilote français a quitté AlphaTauri pour rejoindre Esteban Ocon au sein de l’écurie française. Cependant, Alpine ne pointe qu’à la sixième place du classement constructeurs, avec plus de 400 points de retard sur le leader Red Bull. Et en Hongrie, les choses ne se sont pas améliorées pour Pierre Gasly, qui n’a pas pu terminer la course et a dû abandonner. Le pilote de 27 ans a d’ailleurs fait le point sur la première partie de saison.

«Nous devons viser des performances plus complètes»

« Ce n’était pas une bonne première partie de saison en fin de compte et cela se voit à nos résultats. Nous avons connu des moments très positifs, parfois sans récompense : l’Australie où nous étions cinquièmes avant l’incident [crash des deux pilotes Alpine à la relance de la course après une interruption] et nos prestations en qualifications à Miami et en Espagne, par exemple. Quand nous parvenons à tout mettre bout à bout, nous semblons forts, mais nous devons viser des performances plus complètes jusqu’à la fin de l’année » a lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par F1 Only .

