F1 : Plombé par Verstappen, il se lâche complètement

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa troisième saison avec Red Bull, Sergio Pérez voit sa place de plus en plus menacée. S’il a remporté deux des 11 Grand Prix disputés cette saison, le Mexicain souffre de la comparaison avec son coéquipier Max Verstappen. D’après lui, la grande majorité des pilotes sombreraient s’ils étaient dans la même équipe que le Néerlandais.

Si Max Verstappen a remporté les deux derniers titres de champion du monde, il le doit en partie à Sergio Pérez. Ce dernier a joué un rôle important dans les deux sacres consécutifs de son coéquipier. Tout le monde se rappelle de sa défense exceptionnelle lors du dernier Grand Prix de la saison 2021 sous la pression de Lewis Hamilton, qui avait permis au Néerlandais de décrocher son premier titre. Mais cette saison, force est de constater que Sergio Pérez souffre de la comparaison avec Max Verstappen, sur qui il compte déjà 110 points de retard au classement des pilotes.

F1 : Mercedes enrage contre Red Bull, Ferrari s’en mêle https://t.co/lnNjGSnXf1 pic.twitter.com/I1d3xFAGQX — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« 90% des pilotes sombreraient face à Verstappen »

« 90% des pilotes sombreraient face à Verstappen. Si vous n’êtes pas fort mentalement, vous ne pouvez pas être chez Red Bull. Vous ne devez pas sous-estimer le niveau de pression auquel vous êtes soumis ici », a confié Sergio Pérez, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo . « Red Bull est une équipe où, si vous avez une mauvaise séance, cinq pilotes sont cités pour vous remplacer. La pression de la presse est constante. Au cours de ces trois années, je n’ai jamais vu cela dans une autre équipe. Ferrari, Aston Martin, Mercedes, toutes les équipes ont connu des moments difficiles, mais tout va bien chez eux. Ce n’est pas comme chez Red Bull, vous avez un mauvais moment et vous devez quitter l’équipe . »

« Cela fait 13 ans que je suis en F1, j’ai tout vu »