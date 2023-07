F1 : La révolution prend forme chez Red Bull

Arnaud De Kanel

De plus en plus menacé chez Red Bull, Sergio Perez pourrait ne pas être prolongé par l'écurie autrichienne. Le Mexicain voit désormais Daniel Ricciardo pousser juste derrière lui et selon Christian Horner, l'Australien aurait l'envie de récupérer un baquet dans l'équipe de Max Verstappen en 2025.

Red Bull a enchainé une douzième victoire consécutive ce week-end. L'écurie autrichienne place la barre très haut et il n'y a forcément aucun droit à l'erreur pour ses pilotes. Max Verstappen assure tandis que Sergio Pérez est beaucoup plus en délicatesse. Le contrat du Mexicain expirera en 2024 et au vu des dernières tendances, Red Bull pourrait décider de nommer un nouveau pilote. Le favori se nomme Daniel Ricciardo. De retour en tant que titulaire chez AlphaTauri, l'Australien aurait une petite idée dans un coin de sa tête, à savoir récupérer le baquet de Perez en 2025.

C'est en tout cas ce que laisse entendre Christian Horner. « Pour le moment, il n'y a que quelque chose en place jusqu'à la fin de la saison. Nous l'avons prêté à AlphaTauri jusqu'à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de pensée ou d'attente au-delà de (cette année). Évidemment, nos pilotes seront à nouveau Max (Verstappen) et Checo (Perez) l'année prochaine, mais c'est toujours bien d'avoir des talents en réserve. Je pense que Daniel veut fermement essayer d'obtenir ce siège chez Red Bull en 2025. C'est son objectif en or. Et, en allant chez Alpha Tauri, je pense qu'il voit cela comme sa meilleure voie pour (y parvenir) », a confié le patron de Red Bull. Pendant ce temps-là, Daniel Ricciardo a terminé à la 13ème position du Grand Prix de Hongrie qui marquait son grand retour en Formule 1.

Retour réussi pour Ricciardo