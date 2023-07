F1 : Énorme décision de la FIA, Verstappen n’en revient pas

Jean de Teyssière

Lors des essais ce vendredi, la météo a considérablement perturbé la séance, la piste étant détrempée. Certains pilotes, comme Max Verstappen, Pierre Gasly et Esteban Ocon ne sont même pas allés faire de chrono. La séance de qualifications prévue à 17h a même été sous le coup d'une annulation. Une décision qui n'aurait pas plu au double champion du monde, Max Verstappen.

Les conditions des essais libres étaient dantesques ce vendredi. Sous une pluie battante et un circuit totalement détrempé, les pilotes ont, durant près d’une heure, parcouru les 7,004kms de Spa-Francorchamps sans trop se bousculer. Une situation météorologique qui aurait même pu conduire la FIA à annuler la séance de qualification.

« Il ne faut plus qu’il y ait de courses sous la pluie »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Max Verstappen a évoqué la météo, et les conditions de course sous la pluie : « C'est difficile, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour le moment. Nous avons passé pas mal de temps en briefing, et je pense que de son côté, Niels Wittich (directeur de course NDLR) a aussi acquis de l'expérience. Je pense qu'il écoutera aussi un peu ce que rapportera le pilote de la voiture de sécurité, et je crois qu'il saura si c'est prudent ou non [de lancer la course]. Mais la visibilité sera de toute façon toujours mauvaise. Sinon, il ne faut plus qu'il y ait de courses sous la pluie. »

« Monaco est bien plus dangereux que Spa »