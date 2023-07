F1 : Catastrophe à 40 000€ pour Verstappen, il lâche un message fort

Thibault Morlain

Une fois de plus, Max Verstappen s’est imposé cette saison. En effet, lors du dernier Grand Prix, en Hongrie, c’est le pilote Red Bull qui l’a emporté, bien qu’il n’était pas partie en pole position. Mais voilà que le Néerlandais a vu son trophée de vainqueur, d’une valeur de 40 000€ être cassé par Lando Norris sur le podium. Le pilote McLaren a alors tenu à répéter à quel point il était désolé.

L’une des images fortes du dernier Grand Prix de Hongrie restera ce moment sur le podium à la fin de la course. Si Max Verstappen est bel et bien monté sur la plus haute marche, encore une fois, ce qu’on retient, c’est ce moment avec Lando Norris. En effet, le pilote McLaren s’est distingué… en cassant le trophée de Verstappen. Sur les images de cet événement, on peut voir Norris tenter de déboucher sa bouteille de champagne et au moment de frapper sur le podium, il renverse alors le trophée, qui se casse. Une catastrophe à 40 000€, le prix de cette coupe pour le vainqueur du GP de Hongrie.

F1 : Verstappen inarrêtable, Red Bull s’offre un record historique https://t.co/jRYeLG6Sxw pic.twitter.com/1kbUZULPTE — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« Je tiens à m’excuser »

Rapporté par NextGen Auto , Lando Norris est revenu sur ce fâcheux événement. Et le pilote McLaren a fait savoir qu’il était désolé à la fois pour Max Verstappen, mais aussi pour le peuple hongrois : « Je tiens à m’excuser pour cela. Je n’avais évidemment aucune intention de faire une telle chose. Je sais à quel point cela compte pour les Hongrois. Cela fait partie de leur culture. J’ai apprécié le moment mais je n’ai jamais eu l’intention de faire une telle chose. Je me suis excusé auprès de Max. Je sais que j’ai fait quelques blagues à ce sujet, ce que je n’aurais peut-être pas dû faire. Je me sens mal. S’il l’avait fait à mon trophée, je serais ennuyé. Je m’excuse. Pour les personnes qui ont consacré du temps et des efforts à sa réalisation, je ne voulais vraiment pas que cela se produise. Je ferai en sorte de faire beaucoup plus attention la prochaine fois pour célébrer mes podiums ! ».

« Je ferai juste un peu plus attention »