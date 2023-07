F1 : Surprise, Verstappen se lâche sur son coéquipier

Hugo Chirossel

Alors qu’a lieu ce week-end le dernier Grand Prix avant la trêve estivale, Max Verstappen est confortablement installé en tête du classement des pilotes. Le Néerlandais compte 110 points d’avance sur le second, son coéquipier Sergio Pérez. Il a d’ailleurs été demandé au double champion du monde en titre de donner une note aux performances du Mexicain cette saison.

Une huitième victoire de suite pour Max Verstappen ? Après avoir remporté les sept dernières courses, le Néerlandais a l’objectif d’en décrocher une huitième ce week-end à Spa-Francorchamps, le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Le double champion du monde en titre est d’ores et déjà parfaitement lancé vers un troisième sacre consécutif. Après 11 courses disputées, Max Verstappen compte déjà 110 points d’avance sur son premier poursuivant, qui n’est autre que son coéquipier Sergio Pérez.

« Je déteste ça. Je détestais vraiment ça à l’école »

Il a d’ailleurs été demandé à Max Verstappen de noter la première partie de saison de Sergio Pérez, ce qu’il a refusé de faire. « Je n’aime pas donner de chiffres parce qu’on ne peut jamais être juste avec. Je déteste ça. Je détestais vraiment ça à l’école. Vous avez des A, des B, des C. Je n’ai jamais eu beaucoup de A à l’école », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous sommes premier et deuxième au championnat, donc c’est bien »