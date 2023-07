F1 : Détruit par Red Bull et Verstappen, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Les derniers Grand Prix de Formule 1 ont été marqués par l’ultra domination de Max Verstappen. Victorieux à neuf reprises cette saison, le pilote néerlandais éclipse les récentes difficultés de son coéquipier Sergio Perez. En perte de rythme depuis plusieurs courses, le Mexicain s’est confié sur la forte pression que lui fait subir l’écurie autrichienne.

Cette saison, Red Bull n’a rien laissé au hasard. L’écurie dirigée par Christian Horner a remporté l’intégralité des 11 Grand Prix disputés, avec 9 victoires pour Max Verstappen, contre 2 pour son coéquipier Sergio Perez. Victorieux en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, le Mexicain ne semble plus dans son assiette depuis le Grand Prix de Monaco en mai dernier. Lors du week-end monégasque, Checo Perez avait alors subit un crash lors des premières séances de qualifications.

F1 : Verstappen fait halluciner Red Bull https://t.co/yGq6DyCVrF pic.twitter.com/ApEpasyPhA — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« Je consulte à présent un psychologue »

D’ailleurs, Sergio Perez n’a pas hésité à avouer honnêtement ses difficultés depuis plusieurs courses à trouver du rythme mais également de la confiance. « Après Monaco, j’ai perdu en confiance. Avec la façon dont l’accident s’est produit, j’ai perdu un peu confiance dans la voiture et cela m’a fait reculer. Je consulte à présent un psychologue et c’est quelque chose sur quoi je travaille » , déclare ainsi le Mexicain dans des propos rapportés par l’Auto-Journal .

« Quand vous êtes chez Red Bull, la pression est toujours plus élevée »