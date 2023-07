F1 - GP de Belgique : Chaos chez Mercedes !

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont livrés une véritable guerre en interne lorsqu'ils étaient coéquipiers chez Mercedes. La tension débordait souvent sur la piste comme en Belgique en 2014 où l'Allemand avait volontairement accroché son homologue britannique. Une situation rocambolesque pour les Flèches d'Argent.

Ça ne pouvait pas se finir autrement. En 2014, la guerre battait son plein au sein même de l'écurie Mercedes. Lewis Hamilton et Nico Rosberg ne s'entendaient pas et ils voulaient tous les deux remporter le titre en fin de saison, quitte à dépasser les limites. Lors du Grand Prix de Belgique, Rosberg, vexé d'un fait de course en Hongrie quelques jours auparavant, s'était vengé sur Hamilton en l'envoyant volontairement dans le décor dès le deuxième tour de course. Au cours d'une réunion de crise, l'Allemand l'avait avoué à son écurie, laissant son coéquipier fou de rage devant la presse.

🗓️ On This Day 2014 : L'accrochage Rosberg - Hamilton à Spa ! 💥Dans le 2ème tour du #BelgianGP, les deux pilotes Mercedes s'accrochent. Hamilton abandonnera plus tard dans la course.Rosberg termine P2 et est jugé coupable par son équipe.#F1pic.twitter.com/Zbf4yFJCxB — Off Track (@OffTrack_FR) August 24, 2022

«Il a déclaré qu'il l'avait fait exprès»

« C'était déjà assez clair à mes yeux mais nous venons juste d'avoir une réunion à ce sujet et, en gros, il a déclaré qu'il l'avait fait exprès. Il a dit qu'il l'avait fait pour prouver quelque chose. Il a déclaré qu'il aurait pu éviter l'accrochage. Il a dit précisément :'Je l'ai fait pour prouver quelque chose'. Il a réellement dit qu'il l'avait fait pour prouver quelque chose ! Et si vous ne me croyez pas, allez voir Toto [Wolff], Paddy [Lowe] et tous les autres membres de l'équipe qui ne sont également pas contents de lui. J'étais véritablement bouche bée quand je l'écoutais durant la réunion. Vous devez lui demander ce qu'il essayait de prouver », avait lâché Lewis Hamilton. Toto Wolff, le patron de l'écurie, n'avait logiquement pas apprécié le comportement de Nico Rosberg.

«Nico a commis une grave erreur de jugement»