JO 2024 : Teddy Riner lâche une annonce fracassante

Champion olympique en 2012 à Londres puis en 2016 à Rio, Teddy Riner était également reparti de Tokyo en 2021 avec une médaille d'or, remportant le tournoi mixte par équipe. A 35 ans, le judoka arrive désormais avec de grandes ambitions pour les Jeux Olympiques de Paris, à domicile. La manière idéale pour lui de raccrocher le kimono sur une bonne note ? Pas sûr à en croire les propos de Riner.

Plus que quelques semaines avant le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est le 26 juillet prochain que le coup d'envoi sera donné. Le début de deux semaines intenses de compétition. Parmi les grandes chances françaises de médaille d'or, on aura notamment un oeil particulier sur les tatamis de judo. C'est du 27 juillet au 4 août que les épreuves de judo se dérouleront et le public français a bien évidemment un nom en tête : Teddy Riner. Ayant déjà réussi à décrocher 3 médailles d'or aux JO, dont 2 en individuel, le natif de Point-à-Pitre va essayer d'aller en chercher une autre à domicile, devant ses fans. De quoi rendre la fête encore plus belle pour Teddy Riner.

« J'ai envie d'être grand à la maison »

Plus forcément aussi dominant chez les poids lourds, Teddy Riner sera tout de même l'homme à abattre à Paris, pour ces Jeux Olympiques. Pas de quoi toutefois ébranler le principal intéressé qui a expliqué à C News : « Je suis la cible. Vous savez, quand on a gagné une fois, deux fois et autant de fois que moi dans mon sport et dans ma catégorie, on ne pense pas à ce choses là » . Teddy Riner va d'ailleurs arriver à Paris plus motivé que jamais pour aller décrocher la médaille d'or : « On ne peut vivre qu'une seule fois les Jeux Olympiques à la maison. Les Jeux Olympiques, c'est vrai, c'est un bel événement. Moi, ça va être mes cinquièmes Jeux Olympiques. Mais j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir à la maison. J'ai envie de réussir devant ma famille. J'ai envie d'être grand à la maison ».

« On va jusqu'en 2028 »