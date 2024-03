«Il a assez d’argent» : Teddy Riner remis à sa place avant les JO de Paris 2024

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques semaines, Teddy Riner faisait une sortie remarquée à la télévision en regrettant le nombre limité de places qui lui était réservé pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les réactions se sont enchaînées, y compris au sein de la délégation française, Marie Wattel recadrant la légende du judo.

Invité de l’émission « Quelle époque » le 24 février dernier sur France 2 , Teddy Riner s’était plaint du nombre de billets mis à sa disposition pour les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 août). « Le champion que je suis, avec tout ce que j’ai ramené à la Fédération, j’ai le droit à deux places (pour sa journée de compétition, le vendredi 2 août). Mais j’aime ma Fédération, j’aime mon sport ! (rires) », lâchait-il, créant la stupéfaction sur le plateau. Les réactions se sont enchaînées, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera puis le président de la Fédération française de judo Stéphane Nomis répondant au triple champion olympique.

JO 2024 : Teddy Riner choque un plateau TV, le gouvernement Macron lui répond https://t.co/pJdckOoZ19 pic.twitter.com/KdcjtwJtYf — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Huit places offertes aux athlètes des JO de Paris 2024

« Je ne peux pas le laisser dire ce qu’il a exprimé hier dans l’émission ’Quelle Époque !’ , confiait Stéphane Nomis dans les colonnes du Parisien. Du côté de la Fédération de judo, nous en offrons deux de plus, ce qui permettra aux athlètes de bénéficier de 8 places par session ». Les deux places offertes par la FFJDA s’ajoutent en effet aux six mises à disposition des athlètes par l’État et le Comité international olympique.

« Teddy Riner, sans pique, il a assez d’argent pour acheter ses places »