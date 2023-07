F1 : Verstappen inarrêtable, Red Bull s’offre un record historique

Hugo Chirossel

Le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen s’est une nouvelle fois imposé, décrochant ainsi sa septième victoire d’affilée, la neuvième cette année. Depuis le début de la saison, Red Bull a remporté absolument toutes les courses disputées, 11 au total. En ajoutant celui du dernier GP de la saison dernière, à Abu Dhabi, cela fait donc 12 succès consécutifs. Ce qui a permis à l’écurie autrichienne de s’offrir un record vieux de 35 ans, qui appartenait jusque-là à Alain Prost et Ayrton Senna lors de leurs années chez McLaren.

Max Verstappen n’a pas de concurrence cette saison. Même lorsqu'il n’obtient pas la pole position, comme le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, le Néerlandais finit tout de même par s’imposer. La semaine passée, il lui a suffi d’un virage pour dépasser Lewis Hamilton et récupérer la tête de la course, à l’issue de laquelle il a décroché sa neuvième victoire depuis le début de la saison, la septième consécutive.

Le record de Prost et Senna battu

En ajoutant les deux succès de Sergio Pérez, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, cela fait donc 11 victoires en autant de Grand Prix pour Red Bull. Et si l’on prend en compte le dernier GP de la saison passée, à Abu Dhabi, où Max Verstappen était sorti vainqueur, le total s'élève à 12 succès d’affilée pour l’écurie autrichienne, qui s’est ainsi offert un record vieux de 35 ans. En effet, emmené par son duo historique composé d'Alain Prost et Ayrton Senna, McLaren détenait jusque-là le record du nombre de victoires consécutives en Formule 1 pour une écurie

Ferrari et Mercedes s'étaient arrêtés à 10

En 1988, les deux pilotes avaient offert 11 victoires de rang à McLaren. Il aura fallu attendre 35 ans pour voir Red Bull, emmené par Sergio Pérez mais surtout Max Verstappen, réussir là où Ferrari et Mercedes avaient échoué. En 2003, l’écurie italienne, qui pouvait alors compter sur Michael Schumacher, s’était arrêtée à 10 victoires. Même chose pour le duo composé de Lewis Hamilton et Nico Rosberg, pendant la longue domination de Mercedes. L’écurie allemande n’avait pas fait mieux que dix victoires de suite en 2016.