F1 : Gasly galère chez Alpine, il se lâche

Cette saison, Pierre Gasly souhaitait passer un nouveau cap. C’est donc pour cela que le Français a quitté AlphaTauri et le giron Red Bull pour s’engager chez Alpine. Remplaçant Fernando Alonso, il est devenu le coéquipier d’Esteban Ocon et les attentes étaient très grandes. Oui mais voilà, depuis le début de cet exercice 2023, Gasly et Alpine n’y arrivent clairement pas. Les galères s’enchainent et avant la pause estivale, le pilote de 27 ans a fait un premier bilan.

Après Toro Rosso, Red Bull et AlphaTauri, Pierre Gasly connait depuis cette saison une nouvelle écurie. En effet, à 27 ans, le pilote français a décidé de relever un nouveau défi. Alors qu’une place s’est libérée chez Alpine avec le départ de Fernando Alonso, Gasly s’est engagé avec l’écurie française, faisant ainsi désormais la paire avec Esteban Ocon. Compte tenu du talent des deux Tricolores, on attendait beaucoup d’eux, mais pour le moment, c’est très décevant. Alors qu’Ocon pointe à la 10ème place au championnat du monde, Gasly ne figure lui qu’au 12ème rang.

Cette saison, les performances sont décevantes chez Alpine. Alors qu’on est déjà à plus de la moitié des Grands Prix disputés, Pierre Gasly a fait un bilan de cet exercice 2023. A l’occasion d'un entretien accordé à L’Equipe , le pilote Alpine a alors confié : « Comment je juge ma première partie de saison ? C'est difficile à dire, car il y a eu des circonstances assez défavorables. Je pense n'avoir jamais été aussi malchanceux depuis mes débuts en F1 et nos résultats ne reflètent pas le potentiel réel de la voiture et de l'équipe. Mais nous devons aussi admettre que nous n'avons pas été aussi compétitifs que nous l'espérions. Nous avons fini la saison dernière à la quatrième place, nous sommes actuellement sixièmes. Ce n'était évidemment pas notre objectif en début de saison. Mais il reste une demi-saison, nous allons continuer de développer la voiture et je suis sûr que nous allons progresser ».

