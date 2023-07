F1 : Énorme crash chez Alpine, Gasly déballe tout

Pierrick Levallet

Rien ne va chez Alpine en ce moment. L'écurie française réalise une première partie de saison décevante. Et pour couronner le tout, rien ne sourit à Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux pilotes ont dû abandonner le Grand Prix de Hongrie dès les premières secondes dimanche dernier. Et à l'approche de la course en Belgique, le pilote de 27 ans a tenu à vider son sac.

Décidément, rien ne sourit à Alpine depuis le début de saison. L’écurie française fait face à d’importantes difficultés et ne pointe qu’à la sixième place du classement constructeur. Et en Hongrie, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont une nouvelle fois été confrontés à un coup du destin. Dès le début de la course, les deux pilotes d’Alpine ont été envoyés dans le décor à cause d’une erreur de Guanyu Zhou. Résultat, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été contraints à l’abandon après seulement quelques secondes de course. Le pilote de 27 ans n’a d’ailleurs pas manqué de vider son sac.

«Zhou en a décidé autrement»

« Mon état d’esprit après mon accident ? Certaines choses sont malheureusement en dehors de notre contrôle. Aussi déplaisantes qu'elles peuvent l'être, il faut savoir tourner la page assez rapidement. On aurait préféré faire la course et se bagarrer pour marquer des points mais Zhou en a décidé autrement. Ça fait partie du sport automobile et on va retenter notre chance ce week-end » a expliqué Pierre Gasly dans un entretien accordé à L’Equipe .

