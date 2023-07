F1 : Verstappen fait halluciner Red Bull

Hugo Chirossel

En s’imposant le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a offert sa 12e victoire consécutive à Red Bull. Un succès qui a permis à l’écurie autrichienne de battre un record détenu depuis 35 ans par Alain Prost et Ayrton Senna avec McLaren, celui de la plus longue série de victoires pour une écurie. Pour la plus grande surprise d’Adrian Newey.

Vainqueur le week-end dernier lors du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a décroché sa septième victoire d’affilée, la neuvième depuis le début de la saison. Un succès qui lui permet désormais d’avoir 110 points d’avance sur Sergio Pérez (2e) au classement des pilotes. Mais cette victoire a été synonyme d’un autre événement. En effet, en comptant le dernier GP de la saison dernière à Abu Dhabi, Red Bull a signé 12 victoires consécutives.

« Je n’aurais jamais pu rêver de ça »

L’écurie autrichienne a ainsi battu un record qui datait de 1988 et détenu jusque-là par McLaren. Cette année-là, Alain Prost et Ayrton Senna avaient cumulé 11 victoires de rang. Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, ne s’attendait pas du tout à battre ce record. « Ça a été une course incroyable, je n’aurais jamais pu rêver de ça - battre ce record McLaren de 1988 est quelque chose que je n’aurais certainement jamais pensé que nous ferions », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« C’est juste un hommage fantastique à tout le monde »