F1 : Hamilton plombe Red Bull, Pérez n'en revient pas

Jean de Teyssière

Lors de l'épreuve du sprint sur le circuit de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen a passé la ligne d'arrivée en premier tandis que derrière, la bagarre avait lieu entre Red Bull et Mercedes. Lewis Hamilton a même contraint Sergio Pérez à l'abandon après avoir arraché une partie de sa monoplace. Ce dernier semblait être désabusé après la course.

Lewis Hamilton avait été le premier à réagir à cet incident, lui qui a subi une pénalité de cinq secondes, le contraignant à terminer septième du sprint, au lieu de quatrième. Pour lui, Sergio Pérez était « assez lent et est allé au large plusieurs fois. Il était lent du coup et en travers dans le virage 14. J’ai eu une excellente sortie, j’étais à plus d’une demi-voiture à ses côtés et nous avons fini par nous toucher. C’était un peu un incident de course vraiment, naturellement ce n’était pas intentionnel mais les commissaires l’ont vu différemment. » Pérez lui a répondu par média interposé.

« Nous avions beaucoup de dégâts après le contact avec Lewis, il a arraché la partie droite de la voiture »

Sergio Pérez a une nouvelle fois connu une course difficile. Le pilote Red Bull a dû abandonner après un choc avec Lewis Hamilton. Dans des propos rapportés par nexgen-auto.com, le Mexicain raconte sa version des faits : « Nous avions beaucoup de dégâts après le contact avec Lewis, il a arraché la partie droite de la voiture et je n’avais plus d’appui, donc une fois que nous avons réalisé l’ampleur des dégâts, nous avons décidé d’abandonner. »

« C’était game over pour ma course »