F1 : Ferrari balance sur Verstappen, Red Bull va jubiler

Jean de Teyssière

Sur les douze Grands Prix ayant déjà eu lieu, Red Bull a remporté la totalité. Une domination écrasante, qui ne laisse que des miettes aux adversaires des Red Bull. Trois jours après le Grand Prix de Belgique, le paddock a le droit à un peu plus de trois semaines de trêve, ce qui laisse le temps aux principaux acteurs, dont Ferrari, de faire un premier bilan de mi-saison.

La saison de Formule 1 est presque déjà terminée. En tête depuis la première course à Bahrein, Max Verstappen file tranquillement vers un troisième titre mondial consécutif et écrit encore un peu plus sa légende. Au point que sa domination participe à dénaturer ces championnats du monde?

« Nous devons collectivement faire un meilleur travail »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur profite de la trêve pour faire le point sur la première partie de saison écoulée. Le mano-à-mano entre Red Bull, Ferrari et Mercedes n'aura pas eu lieu et il le reconnaît : « Nous devons collectivement faire un meilleur travail. Tout le monde est dans la même situation : nous sommes tous un peu inconstants, avec un ou deux dixièmes entre la 2e et la 11e place. »

Verstappen veut détrôner Schumacher et Hamilton, c’est légendaire https://t.co/FkhgTJH5KA pic.twitter.com/29sQRstPgo — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Ce n'est pas Max qui fait du tort à la F1, il fait un travail fantastique »