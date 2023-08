F1 : Hamilton s'imagine chez Red Bull, Verstappen va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la domination de Max Verstappen est sans partage, même Sergio Pérez, pourtant au volant de l'autre Red Bull, est totalement impuissant et ne peut que constater la supériorité de son coéquipier. Néanmoins, Lewis Hamilton se verrait bien prendre la place du Mexicain pour concurrencer Max Verstappen.

Cette saison, Max Verstappen a tué tout suspens. Impressionnant au volant de sa Red Bull, le double champion du monde en titre exerce un règne sans partage qui l'a vu s'imposer sur 10 des 12 courses disputées cette saison, sans compter les courses sprints. Seul Sergio Pérez a réussi à le battre, mais c'était en tout début de saison. Depuis, le Mexicain peine à exister et a même été ridiculisé à Spa dimanche. Par conséquent, Lewis Hamilton se propose de récupérer le baquet de la seconde Red Bull afin de montrer à Max Verstappen qui est le patron.

«Si j’étais dans la voiture de Sergio... Max n’aurait pas la tranquillité qu’il a maintenant»

« Pour le moment, il est impossible de battre les Red Bull à moins qu’elles ne finissent pas. Ils sont huit dixièmes à une seconde plus rapides par tour que tout le monde. C’est ce que c’est. Je ne peux rien y faire. Est-ce que je veux être aussi rapide qu’eux ? Bien sûr. Est-ce que j’aimerais avoir une voiture aussi rapide que la Red Bull ? Bien sûr. Si j’étais dans la voiture de Sergio... Max n’aurait pas la tranquillité qu’il a maintenant », lance le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de reconnaître la domination de Red Bull.

Hamilton compte rattraper Red Bull