F1 : Verstappen explose tout, Red Bull n'en revient pas

Jean de Teyssière

Max Verstappen a remporté son huitième Grand Prix d'affilée. Depuis le Grand Prix de Miami, il a donc toujours passé la ligne d'arrivée et le chiffre peut même augmenter de deux unités, puisqu'il est également sorti vainqueur des sprints en Autriche et Belgique. Une hégémonie impressionnante à laquelle Sergio Pérez a rendu hommage.

Désormais à plus de la mi-saison, les pilotes de Formule 1 vont passer un peu plus de trois semaines de trêve. L'occasion pour les écuries de travailler mécaniquement sur les monoplaces et pour les pilotes de se reposer un petit peu. Car la fin de la saison approche à grand pas même si l'issue est quasiment déjà connue avec Max Verstappen qui fonce à toute vitesse vers le titre de champion du monde, ce qui serait son troisième d'affilée.

« Une fois que Max m’a passé, avec sa vitesse, je n’avais pas d’autre solution que d’assurer la 2e place »

Le pilote Red Bull Sergio Pérez était heureux de l'issu du Grand Prix de Belgique, durant lequel il a terminé deuxième, derrière son coéquipier Max Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous avons signé un beau résultat d’équipe à Spa, c’était bien mieux pour moi en Belgique mais une fois que Max m’a passé, avec sa vitesse dans le 2e relais alors que je souffrais avec mes médiums pour trouver le bon rythme, je n’avais pas d’autre solution que d’assurer la 2e place. Je n’ai donc pas vraiment forcé, je n’ai pas tiré plus que nécessaire de la voiture. »

« Max a fait une course énorme, une saison énorme »