Nouvelle polémique chez Red Bull, Verstappen se lâche

Baptiste Berkowicz

Juste avant sa nouvelle victoire lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase sont allés au clash. Lorsque l'Italien s'est inquiété de la dégradation des pneus sur la Red Bull frappée du numéro 1, le Néerlandais a voulu savoir si la même demande était faite à son coéquipier Sergio Pérez, qui le devançait alors en tête de l'épreuve. Interrogé, Max Verstappen a tenu à mettre les choses à plat après la course.

Bis repetita. Red Bull et Max Verstappen se sont de nouveau pris la tête lors du Grand Prix de Belgique le week end dernier. Le Néerlandais et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase s'étaient déjà disputé lors de qualifications où le leader du championnat avait frôlé l'élimination en Q2. Et un scénario similaire s'est reproduit lors d'une épreuve finalement remportée haut la main par un Verstappen pénalisé sur la grille.

F1 : Verstappen écrase tout le monde et lâche une grande annonce https://t.co/VUmgAsfsfW pic.twitter.com/XStKYQZauc — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

De nouvelles tensions en course entre Red Bull et Verstappen

En effet, quand Lambiase s'est inquiété de la dégradation des pneus sur la Red Bull frappée du numéro 1, le Néerlandais a voulu savoir si la même demande était faite à son coéquipier Sergio Pérez, qui le devançait alors en tête de l'épreuve. Max Verstappen était nettement plus rapide que la concurrence et allait conclure l'épreuve avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier – si bien qu'il a suggéré un dernier arrêt au stand afin d'obtenir le meilleur tour et le point qui va avec, qu'allait finalement s'octroyer Lewis Hamilton.

«Je doute que ça empêche quiconque de dormir ce soir»