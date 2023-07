F1 : C’est annoncé, Red Bull doit le recruter pour remplacer Pérez !

Arnaud De Kanel

Mis sous pression après plusieurs résultats décevants, Sergio Pérez ne devrait pas faire de vieux os chez Red Bull. L'écurie autrichienne, connue pour ne pas faire dans les sentiments, pourrait donc décider de se séparer de son pilote prochainement. Damon Hill suggère de le remplacer par Lando Norris.

L'avenir de Sergio Pérez s'écrit en pointillés. Déçue par les récentes performances de son pilote, l'écurie Red Bull ne devrait pas tarder à trancher sur le sort du Mexicain. Ce dernier a de plus en plus de mal à accrocher la deuxième place alors que sa monoplace est bien meilleure que celles de ses concurrents. Red Bull ne veut rien laisser aux autres et estime que Sergio Pérez ne remplit plus sa mission. L'écurie autrichienne aurait donc tout intérêt à le remplacer par Lando Norris selon Damon Hill.

«Perez est déjà sous pression pour garder son baquet à moyen terme»

Le champion du monde 1996 est très inquiet pour Sergio Pérez. « Je pense que Perez est déjà sous pression pour garder son baquet à moyen terme. Ils ne peuvent pas se permettre d’avoir une voiture aussi bonne et de ne pas avoir deux voitures en lutte pour le championnat », a expliqué Damon Hill dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Selon lui, Red Bull devrait foncer sur Lando Norris.

«Red Bull devrait signer Norris à la place de Perez»