F1 : Intraitable, Verstappen veut écraser Leclerc

Arnaud De Kanel

Facile vainqueur de la course sprint ce samedi, Max Verstappen fait plus que jamais office de favori pour ce Grand Prix de Belgique. Il risque d'y avoir un peu plus de suspens qu'à l'accoutumée dimanche puisque le Néerlandais s'élancera depuis la sixième position tandis que Charles Leclerc partira en pole.

La Formule 1 s'apprête à prendre des vacances mais il faudra avant tout disputer ce Grand Prix de Belgique. Une fois encore, il sera très difficile de battre Max Verstappen mais le double champion du monde devra batailler pour rendre la tête puisqu'il a été pénalisé. C'est bien Charles Leclerc qui partira en pole position.

Verstappen a du pain sur la planche

Le Monégasque se met à rêver d'un sixième succès en Formule 1. Auteur de la pole position grâce à la pénalité reçue par Max Verstappen pour changement de boite de vitesses, le pilote Ferrari croit en ses chances uniquement s'il pleut. « Oui j’ai hâte d’être demain, de partir en pole, ça va faire bizarre de plus voir personne devant, au moins au départ, je ne sais pas pendant combien de temps ! S’il fait sec, Red Bull sera devant et ils nous doubleront à un moment ou un autre. Ca se jouera un peu plus avec Mercedes que McLaren, car McLaren a un choix très intéressant d’appui aéro qui marche très bien sous la pluie, mais je serais surpris de les voir aussi rapide sur le sec, donc on verra demain », a-t-il déclaré. De son côté, Max Verstappen se méfie du départ. « Je dois passer des voitures, et le plus gros risque sera le premier tour, et le premier virage. C’est toujours piégeux et si l’on reste en dehors des ennuis, on aura une voiture rapide », a reconnu le double champion du monde en titre. Réponse à partir de 15h si le départ n'est pas repoussé à cause des conditions climatiques.

La grille à Spa

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2 - Sergio Pérez (Red Bull)

3 - Lewis Hamilton (Mercedes)

4 - Carlos Sainz Jr (Ferrari)

5 - Oscar Piastri (McLaren)

6 - Max Verstappen (Red Bull)

7 - Lando Norris (McLaren)

8 - George Russell (Mercedes)

9 - Fernando Alonso (Aston Martin)

10 - Lance Stroll (Aston Martin)

11 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12 - Pierre Gasly (Alpine)

13 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14 - Esteban Ocon (Alpine)

15 - Alexander Albon (Williams)

16 - Kevin Magnussen (Haas

17 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18 - Logan Sargeant (Williams)

19 - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

20 - Nico Hülkenberg (Haas)