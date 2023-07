Red Bull écrase la F1, Verstappen jubile

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Belgique est marqué par les conditions météorologiques qui rendent les conditions de course très difficiles. Vendredi, les essais libres se sont déroulés sur une piste détrempée alors que les qualifications se déroulaient sur une piste qui séchait peu à peu. Mais ce samedi, c'était l'heure du format sprint, remporté par Max Verstappen pour la deuxième fois consécutive après le sprint en Autriche. Et il était ravi de cette nouvelle victoire.

Existe-t-il un mot pour qualifier les performances de Max Verstappen et Red Bull durant cette saison 2023 ? Les pilotes ont réalisé la moitié des Grands Prix, et Max Verstappen en a déjà remporté neuf, auxquels s'ajoutent deux victoires en sprint. Depuis le début de la saison, format sprint compris, Red Bull a remporté la totalité des courses, soit 14. Un record absolu.

Un sprint compliqué

Parti en pole position pour le sprint, Max Verstappen a été très vite dépassé par Oscar Piastri après un arrêt aux stands. Finalement, il est resté en piste et n'a plus fait d'arrêts, lui permettant de passer devant Oscar Piastri et remporter cette course de sprint. Une stratégie risquée mais qui s'est finalement avérée payante.

« On volait clairement aujourd’hui, tout était sous contrôle »