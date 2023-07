F1 : Transfert surprise chez Red Bull, il sort du silence

Jean de Teyssière

Dans le paddock, cela bouge beaucoup ! Après l’éviction de Nyck de Vries de l’écurie AlphaTauri, d’autres rumeurs viennent toucher Red Bull. Dernière en date : celle visant Nico Hulkenberg, pilote chez Haas, qui pourrait remplacer Sergio Pérez chez Red Bull. Le dirigeant de l’écurie autrichienne, Helmut Marko, a réagi avec humour à cette rumeur.

Avec un bon nombre de pilotes en fin de contrat, les rumeurs sur des possibles départs et arrivées risquent de prendre de plus en plus d’ampleur au fur et à mesure que les jours passent. Et comme souvent cette saison, c’est encore Red Bull qui est au centre de toutes les discussions.

Red Bull ouvre la porte à un départ de Pérez

Récemment, le patron de Red Bull, Christian Horner, avait évoqué l’avenir de Sergio Pérez chez Red Bull : « Pour le moment, il n'y a que quelque chose en place jusqu'à la fin de la saison. Nous l'avons prêté à AlphaTauri jusqu'à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de pensée ou d'attente au-delà de (cette année). Évidemment, nos pilotes seront à nouveau Max (Verstappen) et Checo (Perez) l'année prochaine, mais c'est toujours bien d'avoir des talents en réserve. Je pense que Daniel veut fermement essayer d'obtenir ce siège chez Red Bull en 2025. C'est son objectif en or. Et, en allant chez Alpha Tauri, je pense qu'il voit cela comme sa meilleure voie pour (y parvenir). »

Hulkenberg chez Red Bull ?