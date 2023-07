F1 : Verstappen va encore écœurer Leclerc, c’est une habitude

Arnaud De Kanel

Bien qu'il ait effectué le meilleur temps des qualifications, Max Verstappen ne s'élancera pas en pole position à cause d'une pénalité pour changement de boite de vitesses. Cela profite à Charles Leclerc qui récupère donc cette place tant convoitée sur la grille mais il n'est pas assuré de la conserver au moment de franchir la ligne d'arrivée.

Encore impressionnant, Max Verstappen a repoussé la concurrence à huit dixièmes lors des qualifications à Spa. Malgré tout, c'est Charles Leclerc qui partira en pole position puisque le double champion du monde en titre a été pénalisé de cinq places mais ça ne devrait pas pour autant l'empêcher de triompher en Belgique comme il l'a rappelé ce vendredi. « L’an dernier, j’avais plus de pénalités et nous avions gagné, donc ce sera l’objectif pour dimanche. Mais on verra déjà demain ce que fera la météo et quel type de courses nous aurons », confiait Max Verstappen. Le pilote néerlandais n'a pas forcément besoin de s'élancer en pole pour gagner.

Verstappen habitué à remonter

Max Verstappen comptabilise 44 victoires en carrière, le 5ème plus gros total de l'histoire, mais ce n'est pas pour autant qu'il domine les séances de qualifications. En effet, il compte 27 pole position, soit 7 de plus que Charles Leclerc. Le gap n'est donc pas très important. Mais le Néerlandais n'a pas besoin de l'avantage que procure la pole pour l'emporter. Il a a triomphé à 22 reprises en s'élançant au-delà de la première position, le même total que Sebastian Vettel. Seuls Alain Prost, Lewis Hamilton et Michael Schumacher font mieux.

Une remontada en Belgique

De plus, Max Verstappen sait comment doubler à Spa. La saison passée, il était parti d'encore plus loin. 14ème sur la grille, le pilote Red Bull avait signé une folle remontée pour finalement l'emporter et accroitre encore un peu plus son avance sur le poleman de dimanche Charles Leclerc. Un départ en sixième position ne l'effraie donc pas et il se pourrait bien qu'il prive à nouveau le Monégasque d'un sixième succès en F1.