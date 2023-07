F1 : Alonso n’y arrive plus, il attend une révolution

Arnaud De Kanel

L'euphorie du début de saison est bien retombée chez Aston Martin. Depuis quelques semaines, Fernando Alonso vit des Grands Prix délicats et il voit revenir fort d'autres pilotes comme Lando Norris. Les choses ne s'améliorent pas pour lui et son équipe en Belgique puisque la qualification n'a pas permis de se relancer.

Fernando Alonso est en train de laisser filer la concurrence. Son Aston Martin est beaucoup moins performante qu'en début de saison et elle semble moins forte que les Mercedes, les Ferrari et maintenant les McLaren. A Spa, Alonso partira depuis la 9ème place tandis que Lance Stroll s'élancera un cran derrière.

«J’espère que nous pourrons retrouver un peu de rythme dimanche»

Le pilote espagnol ne perd pas espoir de bien figurer. « Les qualifications ont été stressantes. Chaque tour était un nouveau jeu, il fallait s’adapter en permanence aux changements d’adhérence. Il fallait faire confiance à la voiture, nous prenions les virages de plus en plus vite à chaque tour, c’était donc un peu un jeu de devinettes. Nous avons progressé en Q1 et Q2, ce qui était l’un de nos principaux objectifs. La Q3 a été extrêmement serrée, nous avons fini à quelques dixièmes de la septième place, ce qui était probablement le maximum que nous pouvions atteindre aujourd’hui. Je pense que l’AMR23 s’est bien comportée aujourd’hui, il nous manque toujours ces deux derniers dixièmes par rapport à nos principaux concurrents, en particulier sur un tour lancé, mais j’espère que nous pourrons retrouver un peu de rythme dimanche », a espéré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . De son côté, Lance Stroll s'attendait à mieux.

«Nous aurions aimé en avoir un peu plus aujourd’hui»