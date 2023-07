F1 : Alonso, le coup de massue

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso n'a jamais gagné à Spa-Francorchamps et il a même tout perdu en 2012 sur le tracé belge. Leader du championnat du monde avant le départ, l'Espagnol avait été victime d'un accident spectaculaire dès le 1er tour qui l'avait contraint à abandonner et qui lui avait coûté un troisième titre.

Le Grand Prix de Belgique est un passage obligé du calendrier et il est sans aucun doute l'un des plus redoutés. Le circuit de Spa-Francorchamps est assez dangereux et il ne laisse aucun droit à l'erreur. Fernando Alonso s'était fait une grosse frayeur en 2012 alors qu'il était en course pour décrocher un troisième titre mondial.

L'accident spectaculaire d'Alonso

En 2012, Fernando Alonso était à la lutte avec Sebastian Vettel pour le titre de champion du monde. Auteur du 6ème temps en qualifications avec sa Ferrari, l'Espagnol avait une très belle occasion d'accroitre son avance car son rival partait du 11ème rang. Il était encore loin de s'imaginer ce qui allait se passer quelques secondes après l'extinction des feux. Derrière lui, Romain Grosjean avait tassé Lewis Hamilton en essayant d'éviter Kamui Kobayashi qui avait raté son envol. Les monoplaces des deux pilotes s'étaient alors harponnées avant d'atterrir sur celle du malheureux Fernando Alonso. Les images laissaient prédire le pire car le temps s'écouler et l'Espagnol était bloqué dans sa Ferrari. Il avait ensuite été aidé par le docteur Gary Hartstein. La victoire était finalement revenue à Jenson Button qui avait résisté au retour de Vettel, grand gagnant du jour.

Pas de titre pour Alonso

Ce Grand Prix de Belgique avait marqué un tournant dans la saison. Responsable de rien dans cet accident, Fernando Alonso était reparti avec 0 point alors que chaque unité avait son importance. En effet, Sebastien Vettel avait été sacré champion du monde avec 3 petites longueurs d'avance sur son rival espagnol.