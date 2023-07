Gros clash en F1, ils sortent du silence

Jean de Teyssière

« Montez le volume, et rendez-vous au premier virage. » Cette phrase devenue mythique lancée par le commentateur de Canal + Julien Fébreau avant chaque départ a été prise au pied de la lettre par Carlos Sainz et Oscar Piastri qui se sont accrochés lors du premier virage du premier tour. Les deux pilotes ont d'ailleurs abandonné et se sont expliqués à l'issue de la course, chacun se renvoyant la faute.

La huitième victoire d'affilée de Max Verstappen lors du Grand Prix de Belgique n'a surpris personne, même lorsqu'il est parti de la sixième position. Il a été bien aidé par l'accrochage au premier virage des pilotes McLaren et Ferrari, Oscar Piastri et Carlos Sainz.

« J’ai essayé de freiner mais mon nez était là et il était trop tard pour ralentir »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Oscar Piastri, le pilote McLaren a livré sa version des faits : « J e pense que j’ai pris un bon départ, j’étais à côté de Carlos, et il a plongé à l’intérieur, j’ai essayé de freiner mais mon nez était là et il était trop tard pour ralentir. C’est dommage que ça termine en contact, c’est dommage. C’est la direction qui a cassé, l’aileron avant aussi à cause de ça et cela ne servait à rien de rentrer au garage. »

« C’est peut-être un manque d’expérience, un peu d’optimisme »