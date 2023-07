F1 : Leclerc fait une énorme annonce pour son avenir, Ferrari va adorer

Arnaud De Kanel

Incapable de se mêler à la lutte pour le titre avec Max Verstappen, Charles Leclerc vit une saison compliquée avec Ferrari. Certains lui conseillent même de changer d'écurie pour remporter son premier titre mondial et passer dans une autre dimension. Mais le Monégasque jure fidélité à la Scuderia.

Charles Leclerc ne sera pas champion du monde à l'issue de la saison. Le Monégasque laisse une nouvelle fois passer sa chance en grande partie à cause des performances de sa Ferrari. L'irrégularité de l'écurie italienne ne cesse de lui jouer des tours depuis son arrivée en 2019. Logiquement, il pourrait être tenté d'aller voir ailleurs pour accomplir ses objectifs mais cette idée ne lui trotte pas dans la tête.

«C’est à nous de faire le boulot»

Le Monégasque préfère minimiser la situation de Ferrari et assure que toutes les écuries peuvent vivre la même chose. « Des moments difficiles, il y en a pour tout le monde dans une année, à part Red Bull aujourd’hui. C’est à nous de faire le boulot. On se concentre sur les dernières courses, on sait que la voiture ne nous permet pas de faire les résultats de l’an dernier. Il faut qu’on réussisse à maximiser le potentiel de la voiture, le package actuel. Ne pas faire de petites erreurs sur la stratégie, la gestion du trafic, etc », a reconnu Charles Leclerc pour la RTBF . Le Monégasque n'a pas l'intention de quitter Ferrari.

«L’objectif de ma carrière, c’est d’être champion du monde avec Ferrari»