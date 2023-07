F1 : La victoire lunaire de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

La pluie aime jouer les troubles fêtes à Spa et l'édition 2021 n'avait pas dérogé à la règle. Il y a deux ans, alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient un titre plus convoité que jamais, le Grand Prix de Belgique s'était à peine couru mais la direction de course avait tout de même accordé la victoire au pilote Red Bull.

Dans une saison 2021 complètement folle, le Grand Prix de Belgique avait été un sujet de discorde. Après 4 heures d'attentes, la décision avait été prise d'arrêter la course et personne ne pensait que la direction de course allait tout de même attirer des points, et pourtant... Max Verstappen avait été déclaré vainqueur après deux tours sous régime de voiture de sécurité. Une véritable mascarade qui avait fait date dans une saison où chaque point valait de l'or.

Les pilotes en colère

Ce jour-là, les spectateurs n'avaient pas été respectés et les pilotes n'avaient que très peu apprécié la décision de Michael Masi, le directeur de course de l'époque. « Pourquoi roulons-nous alors que la pluie redouble ? Ah oui, il y a les droits TV... », déplorait Sebastian Vettel. Lewis Hamilton appelait quant à lui au remboursement des spectateurs venus en masse dans les tribunes. « On ne pouvait pas voir à cinq mètres, les feux clignotants des voitures qui nous précédaient étaient presque invisibles, il était donc normal de ne pas courir. Mais l'argent est roi et nous a imposé sa volonté. Nous avons fait deux tours uniquement pour dire que le Grand Prix avait eu lieu. Tout le monde a donc obtenu son argent, mais je pense que les fans devraient récupérer le leur aussi, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu voir ce pour quoi ils avaient payé », avait regretté le Britannique. De son côté, Michael Masi avait affirmé n'avoir cédé à aucune pression.

Masi se défend