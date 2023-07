F1 : Verstappen écrase tout le monde et lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Max Verstappen a réalisé le grand huit en remportant son huitième Grand Prix d'affilée en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il était pourtant parti de la sixième place après avoir écopé d'une pénalité mais c'était pour avoir un peu plus d'adrénaline et cinq pilotes à dépasser. Il n'est plus qu'à une victoire de son prédécesseur chez Red Bull, Sebastian Vettel, qui est seul pilote de l'histoire à avoir remporté neuf Grands Prix de suite. Et Max Verstappen a réagi à cette nouvelle victoire.

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen, encore victorieux ce dimanche. Après avoir remporté le sprint samedi, c'est à nouveau un week-end plein et désormais 125 points d'avance sur son dauphin au classement général des pilotes, Sergio Pérez.

« Il fallait survivre au premier virage »

À l'arrivée du Grand Prix, le pilote Red Bull Max Verstappen s'est montré heureux de cette victoire : « C’est une nouvelle place, sixième ! Je savais qu’on avait une bonne voiture, il fallait survivre au premier virage. C’était serré, donc je me suis dit que j’allais rester à l’extérieur et ça a fonctionné. J’ai fait les bonnes manœuvres de dépassements. Je suis resté un peu coincé dans un train de DRS au début, mais une fois que j’avais la piste libre, j’ai pu rouler à mon rythme et c’était appréciable. »

F1 : Intraitable, Verstappen veut écraser Leclerc https://t.co/DNlTxJOfSG pic.twitter.com/9t6LTewEuq — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

« C’est le pire virage dans lequel se faire une frayeur »