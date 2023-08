Verstappen veut détrôner Schumacher et Hamilton, c’est légendaire

Pierrick Levallet

Inarrêtable en ce moment, Max Verstappen pourrait encore faire tomber quelques records cette saison. Le pilote de Red Bull a signé son 13e podium consécutif le week-end dernier en Belgique. Il s'agit de la quatrième série la plus longue de l'histoire. Mais le Néerlandais entend bien aller détrôner Michael Schumacher et Lewis Hamilton, qui ont fait mieux que lui pour l'instant.

Max Verstappen semble intouchable ses derniers temps. Leader du classement général, le Néerlandais file tout droit vers un troisième sacre mondial. Mais le pilote de Red Bull est également bien parti pour rafler de nombreux records cette saison. Si celui du nombre de titres de champion du monde semble encore assez loin, Max Verstappen pourrait tout de même être amené à détrôner Michael Schumacher et Lewis Hamilton d’ici quelques courses.

Verstappen veut faire tomber Alonso et Hamilton

En Belgique, Max Verstappen a en effet signé son 13e podium consécutif. Il s’agit de la quatrième plus longue série de l’histoire de la F1. Entre 2005 et 2006, Fernando Alonso a porté son total à 15. L’actuel pilote d’Aston Martin a vu sa série s’arrêter après le Grand Prix du Canada. Quelques années plus tard, Lewis Hamilton a surclassé l’Espagnol. Entre 2014 et 2015, le Britannique était monté sur le podium 16 fois de suite. Sa séquence a pris fin après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Michael Schumacher dans sa ligne de mire

Mais personne n’a réussit à faire mieux que Michael Schumacher jusqu’à présent. Au volant de sa Ferrari, le baron rouge était tout simplement inarrêtable. Très régulier dans ses résultats, il a ainsi signé 19 podiums d’affilé. Entre le Grand Prix des Etats-Unis en 2001 et celui du Japon en 2002, Michael Schumacher était systématiquement dans le top 3. Max Verstappen a donc encore un bout de chemin à parcourir pour se hisser à la hauteur de la légende allemande. Mais au vu de sa forme du moment et des performances de sa Red Bull, le Néerlandais pourrait faire tomber ce record dès cette saison.