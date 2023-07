F1 : L’immense regret de Pierre Gasly

Arnaud De Kanel

Bloqué par Oscar Piastri dans le Raidillon et retardé par un arrêt au stand catastrophique, Pierre Gasly a connu un dimanche compliqué en Belgique. Seulement onzième à l'arrivée, le pilote Alpine regrette de ne pas être entré dans les points.

Au lendemain de sa superbe troisième place sur le course sprint, Pierre Gasly s'élançait à Spa le moral gonflé à bloc. Malheureusement, le Français a encre joué d'énormément de malchance puisque malgré son excellent envol, il s'est retrouvé bloqué dans le trafic par la monoplace endommagée d'Oscar Piastri. Ensuite, Alpine a totalement raté son arrêt en l'immobilisant près de 5 secondes ce qui l'a fait ressortir derrière Alex Albon.

F1 : Verstappen part au clash, Red Bull sort du silence https://t.co/NoiF7mkDyS pic.twitter.com/DRSGfm4qQV — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

«Il y a plusieurs choses qui ne se sont pas déroulées idéalement»

Pierre Gasly espérait forcément mieux et il repart de Belgique avec une touche de déception. « Il y a plusieurs choses qui ne se sont pas déroulées idéalement. Je prends un super départ, j’arrive à dépasser deux ou trois voitures. Je sors du virage, je me retrouve sur la ligne intérieure avec une voiture sur ma droite et je me retrouve bloqué dans le Raidillon derrière Piastri qui allait à 2 à l’heure. Je ne pouvais pas me décaler et je passe de la dixième à la 17e place, ce qui n’était pas prévu avec les pneus tendres. L’équipe a voulu parier sur la pluie et on a essayé d’aller loin avec ces pneus softs, ce qui n’était pas le plan initial », a regretté le pilote Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il se satisfait tout de même de sa troisième place sur le sprint qui lui sauve en quelque sorte son week-end à Spa.

«Je pars au moins avec un petit trophée»