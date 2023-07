F1 : Agacé par Mercedes, Hamilton sort du silence

Benjamin Labrousse

Toujours dans le rythme malgré ses 38 ans, Lewis Hamilton a terminé à une belle 4ème place ce dimanche lors du Grand Prix de Belgique. En revanche, « King Lewis » a connu quelques problèmes au volant de sa monoplace. Victime de « marsouinage » (rebonds fréquents du véhicule), le pilote britannique concède volontiers que son écurie ne trouve pas de solution face à ce problème.

Bien plus à l’aise qu’en début de saison, Lewis Hamilton court toujours après une 104ème victoire en carrière. Sensation de la semaine dernière en Hongrie lorsqu’il avait obtenu la pole position devant Max Verstappen, le pilote Mercedes aurait aimé faire aussi bien ce week-end sur le circuit Spa-Francorchamps. Malgré une belle course, ce dernier n’aura pas su résister à la fusée Néerlandaise de chez Red Bull. 4ème à l’arrivée, Hamilton s’est agacé du marsouinage présent sur sa monoplace, la W-14.

« C’était très difficile de piloter, difficile de garder la voiture sur la piste »

« La course n'a pas été très mouvementée, il ne se passait pas grand-chose, je n'arrivais pas à tenir le rythme des voitures devant moi. J'étais en difficulté au début, le train arrière est notre principal problème. Nous avons eu un gros marsouinage ce week-end, nous sommes de retour au marsouinage comme nous l'avions l'an dernier » , réagit ainsi Lewis Hamilton dans des propos relayés par Motorsport.com . « À la fin, je me maintenais à quelques secondes de la Ferrari, mais je n'arrivais pas à me rapprocher davantage de cette bataille. C'était bien d'avoir l'écart sur la voiture de derrière pour faire le meilleur tour à la fin. Mais il y avait du vent aujourd'hui, c'était très difficile de piloter, difficile de garder la voiture sur la piste » .

« Pour moi, c'est source d'inquiétude »