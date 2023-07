F1 : Alpine fait fort, Pierre Gasly n’en revient pas

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Belgique se déroule en deux actes : le samedi le sprint et le dimanche la course. L'épreuve du jour a été remportée par l'inévitable Max Verstappen, intouchable cette saison. Le podium est quelque peu inédit puisqu'Oscar Piastri, de McLaren a terminé deuxième, juste devant le Français d'Alpine, Pierre Gasly, qui semblait être soulagé après cette belle réussite de son équipe.

Le circuit de Spa-Francorchamps est très spécial aux yeux de Pierre Gasly puisqu'un drame ayant conduit à la mort de son ami, Anthoine Hubert, s'est produit en 2019 suite à un accident de F2. Vendredi, Pierre Gasly a même lancé l'initiative de faire le tour de la piste en courant pour lui rendre hommage. En marge du Grand Prix, le pilote Alpine avait notamment déclaré que « venir à Spa fait naître en moi des sentiments partagés. Ça a toujours été mon circuit préféré depuis la F4, et d'un autre côté, je ne peux pas oublier les pires émotions que j'ai ressenties dans ma vie avec le tragique accident d'Anthoine. Ce sont des sensations particulières. »

« Je peux confirmer que cette troisième place fait beaucoup de bien »

Heureux et souriant ce samedi après sa troisième place lors du sprint en Belgique, Pierre Gasly a dévoilé ses sensations au micro de Canal + : « Je peux confirmer que cette troisième place fait beaucoup de bien. C’est incroyable de finir dans le top 3 ici à Spa. C’est un peu comme une course à domicile pour nous. Ça a été des conditions très difficiles mais je suis extrêmement heureux. On s’est arrêté au bon moment et on a pu tenir Lewis Hamilton derrière jusqu’à la fin. J’ai une grosse pensée pour Anthoine Hubert et je suis très heureux pour toute l’équipe. »

