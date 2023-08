F1 : Hamilton tacle Mercedes et lâche une grande annonce à Verstappen

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 avance dans le même sens depuis le début : Red Bull est imbattable. Sur les quinze courses (12 Grands Prix et 3 sprints), Red Bull a remporté les quinze et Max Verstappen douze. Les adversaires de Red Bull sont résignés et Lewis Hamilton, grand connaisseur de ces périodes d'hégémonie s'imagine à la place de Sergio Pérez.

Dans le paddock, aucun pilote ne semble être à la hauteur de Max Verstappen. Même si le dirigeant Red Bull, Helmut Marko, a quand même une petite idée de ceux qui pourraient embêter le Néerlandais : « Je dirais peut-être Alonso ou Hamilton. Mais dans la même voiture, ce serait très difficile pour eux quand même quand on voit le niveau qu’a atteint Max... »

« Aucun d'entre nous chez Mercedes n'est heureux »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton lâche un énorme constat sur Mercedes : « Aucun d’entre nous chez Mercedes n’est heureux dans le sens où nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais nous progressons continuellement. Nous avons eu des podiums, nous avons eu une deuxième place, nous avons eu une pole cette année, ce qui est vraiment génial. Nous ne faisons que de petits progrès, et nous recherchons ce grand pas pour nous mettre en lice pour jouer avec les Red Bull. Ce ne sera pas facile, mais tout le monde y travaille. A travers l’adversité, cela renforce le caractère et la force de l’équipe, et un jour nous reviendrons là où nous devons être. »

« Si j'avais la voiture de Pérez...Max n'aurait pas la tranquillité qu'il a maintenant »